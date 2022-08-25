74-летний сборщик ягод пропал без вести в Тулунском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Тулунском районе разыскивают без вести пропавшего Василия Дроздова. 74-летний мужчина из деревни Гарбакарай утром 25 августа отправился в лес за ягодами. Сибиряк уехал на своих «Жигулях», но вечером домой не вернулся. Его жена забила тревогу и позвонила в полицию. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ходе поисковых мероприятий в 2 км от населенного пункта обнаружена машина потерявшегося, - отметили в ведомстве.

В поисках мужчины принимают участие сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные, наружные службы полиции, а также волонтеры Тулунского района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Иркутске первоклассница может остаться без передних зубов из-за халатности коммунальщиков. Управляющая компания подала апелляцию, проиграв в суде 100 000 рублей за травму ребенка в Иркутске. (подробности)