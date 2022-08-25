Второй магазин одежды H&M открылся в Иркутске 25 августа Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Второй магазин одежды H&M открылся в Иркутске в четверг, 25 августа. Павильон находится в торговом центре «СильверМолл». Накануне большая очередь уже образовалась в ТЦ «Модный квартал». Любители шоппинга были готовы потратить часы, чтобы ухватить вещи с большими скидками.

Популярная шведская сеть впервые распахнула двери для покупателей из Приангарья после заявления об уходе с российского рынка. Однако возвращение может продлится лишь около месяца. В июле руководство компании анонсировало в августе крупную распродажу оставшейся на складах продукции.

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