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Общество25 августа 2022 4:16

Второй магазин одежды H&M открылся в Иркутске 25 августа

Накануне в ТЦ «Модный квартал» образовалась большая очередь
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Второй магазин одежды H&M открылся в Иркутске 25 августа

Второй магазин одежды H&M открылся в Иркутске 25 августа

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Второй магазин одежды H&M открылся в Иркутске в четверг, 25 августа. Павильон находится в торговом центре «СильверМолл». Накануне большая очередь уже образовалась в ТЦ «Модный квартал». Любители шоппинга были готовы потратить часы, чтобы ухватить вещи с большими скидками.

Популярная шведская сеть впервые распахнула двери для покупателей из Приангарья после заявления об уходе с российского рынка. Однако возвращение может продлится лишь около месяца. В июле руководство компании анонсировало в августе крупную распродажу оставшейся на складах продукции.

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