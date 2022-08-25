55 пенсионеров и инвалидов определены в приемные семьи в Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

55 пенсионеров и инвалидов, в том числе 23 страдающих ментальными нарушениями человека, в Приангарье определены в приемные семьи. С 2019 года таких семей в регионе было создано 48. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Приемная семья - это форма жизнеустройства и социальной помощи пожилым людям и инвалидам в виде совместного проживания и ведения общего хозяйства с гражданином, осуществляющим уход, – рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов. - Создать приемную семью могут совершеннолетние дееспособные граждане, не являющиеся с подопечным близкими родственниками, то есть родителями и детьми, дедушками, бабушками, братьями и сестрами.

В одну семью нельзя определить больше двух человек. Люди, берущие на себя ответственность за пенсионеров или инвалидов, не имеют права распоряжаться их имуществом. При этом для них устанавливается ежемесячная выплата. Каждый месяц семьи навещают специалисты центров социального обслуживания населения.

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