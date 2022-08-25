Ограничение парковки под Глазковским мостом в Иркутске введут с 1 сентября Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Ограничение парковки под Глазковским мостом в Иркутске введут по просьбе местных жителей. С 1 сентября площадка будет работать с 06.00 до 23.00. Вскоре здесь появятся соответствующие знаки. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

Ограничение парковки под Глазковским мостом в Иркутске

– На площадке собираются компании молодежи, которые громко слушают музыку или занимаются дрифтом, что мешает жильцам дома, расположенного рядом, – подчеркнула руководитель сектора безопасности дорожного движения администрации Иркутска Юлия Ворончихина.

Теперь в ночное время соблюдение ограничений парковки под Глазковским мостом в Иркутске будут контролировать сотрудники ГИБДД.

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