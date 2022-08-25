Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 августа 2022 5:49

Ограничение парковки под Глазковским мостом введут в Иркутске. Рассказываем подробности

Ограничение парковки под Глазковским мостом в Иркутске введут с 1 сентября
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Ограничение парковки под Глазковским мостом в Иркутске введут с 1 сентября

Ограничение парковки под Глазковским мостом в Иркутске введут с 1 сентября

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Ограничение парковки под Глазковским мостом в Иркутске введут по просьбе местных жителей. С 1 сентября площадка будет работать с 06.00 до 23.00. Вскоре здесь появятся соответствующие знаки. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

Ограничение парковки под Глазковским мостом в Иркутске

– На площадке собираются компании молодежи, которые громко слушают музыку или занимаются дрифтом, что мешает жильцам дома, расположенного рядом, – подчеркнула руководитель сектора безопасности дорожного движения администрации Иркутска Юлия Ворончихина.

Теперь в ночное время соблюдение ограничений парковки под Глазковским мостом в Иркутске будут контролировать сотрудники ГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Иркутске первоклассница может остаться без передних зубов из-за халатности коммунальщиков. Управляющая компания подала апелляцию, проиграв в суде 100 000 рублей за травму ребенка в Иркутске. (подробности)