В Ангарске задержали арбалетчика, который хотел передать наркотики в колонию Фото: ГУ МВД по Иркутской области

39-летнего мужчину задержали на режимной территории в Ангарске. Приехав к одной из колоний вместе с женщиной, он планировал с помощью арбалета передать наркотики заключенным, прикрепив к двум стрелам свертки с "посылкой". Однако сделать выстрелы злоумышленнику не удалось. Его задержали оперативники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков Управления МВД России по Ангарскому городскому округу совместно с коллегами из ГУ МВД России по Иркутской области и сотрудниками ГУФСИН.

- Сотрудники полиции выяснили, что фигурант ранее уже неоднократно был судим, - отметили в ведомствах.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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