45 млн рублей на покупку контейнеров для раздельного сбора мусора получит Иркутская область. Фото: правительство Иркутской области

45 миллионов рублей получит Приангарье из федерального бюджета на приобретение контейнеров для раздельного сбора отходов. Распоряжение об этом накануне подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- Правительство России одобрило нашу заявку на получение федеральной субсидии, - рассказал губернатор Иркутской области. - Далее средства будут доведены до муниципальных образований. Напомню, что в 2021 году из федерального бюджета региону тоже была выделена субсидия в размере 17,6 млн рублей.

Субсидии из федерального бюджета в 2022 году, кроме Приангарья, в рамках реализации реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами предоставят еще 42 регионам страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футболист из Иркутска перестал тренироваться из-за накрашенных ногтей. Способ самовыражения парня не понравился руководству футбольного клуба. (подробности)

В Иркутске первоклассница может остаться без передних зубов из-за халатности коммунальщиков. Управляющая компания подала апелляцию, проиграв в суде 100 000 рублей за травму ребенка в Иркутске. (подробности)