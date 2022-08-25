1 миллион рублей украли телефонные мошенники у работницы банка в Иркутске Фото: Иван ВИСЛОВ

В Иркутске полицейские разыскивают мошенников, которые обокрали сотрудницу банка. 30-летний менеджер как и тысячи других жертв телефонных аферистов сама отдала преступникам свои деньги. Женщине позвонил незнакомец и представился работником компании-оператора сотовой связи. Он рассказал выдуманную историю о том, что срок действия ее сим-карты подошел к концу. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Чтобы «продолжить пользоваться номером», звонивший предложил продлить договор, для чего уговорил иркутянку следовать его указаниям, - рассказали в ведомстве. - Поверив собеседнику, женщина продиктовала ему код из сообщений, присланных оператором мобильной связи.

Таким образом злоумышленник проник в личный кабинет банка доверчивой сибирячки. Вскоре со счета менеджера пропал миллион рублей.

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