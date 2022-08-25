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Происшествия25 августа 2022 8:26

Реальный срок получила мать из Шелехова за долг по алиментам

Женщина не выплатила сыну больше 110 тысяч рублей
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Реальный срок получила мать из Шелехова за долг по алиментам

Реальный срок получила мать из Шелехова за долг по алиментам

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Приангарье суд назначил горе-матери реальный срок за неуплату алиментов на содержание сына. С ноября прошлого года по июнь 2022-го долг женщины составил более 110 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Черемховский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 49-летней жительницы Свирска. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей), - отметили в ведомстве.

Уголовное дело расследовано дознавателями УФССП. Подсудимую приговорили к 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, отменив условное наказание, назначенное ранее за долги по алиментам.

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