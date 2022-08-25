Реальный срок получила мать из Шелехова за долг по алиментам Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Приангарье суд назначил горе-матери реальный срок за неуплату алиментов на содержание сына. С ноября прошлого года по июнь 2022-го долг женщины составил более 110 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Черемховский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 49-летней жительницы Свирска. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей), - отметили в ведомстве.

Уголовное дело расследовано дознавателями УФССП. Подсудимую приговорили к 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, отменив условное наказание, назначенное ранее за долги по алиментам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Иркутске первоклассница может остаться без передних зубов из-за халатности коммунальщиков. Управляющая компания подала апелляцию, проиграв в суде 100 000 рублей за травму ребенка в Иркутске. (подробности)