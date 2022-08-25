Лишенный водительских прав таксист пытался дать взятку инспектору ГИБДД в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Во время рейдов среди таксистов 23 августа дорожные полицейские на Байкальском кольце остановили автомобиль «Хонда Инсайт». Проверка документов показала, что водитель был лишен прав. Тогда находчивый таксист решил откупиться от инспектора ГИБДД, слезно попросив не составлять протокол. Правоохранитель предупредил мужчину об ответственности за попытку дать взятку, но иркутянина это не переубедило. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и регионального СУ СК России.

- В какой-то момент таксист пересел на заднее сиденье, где попытался передать полицейскому 20 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве. - Офицер от денежных средств отказался и сообщил руководству о склонении его к коррупционному преступлению.

Злоумышленник был задержан полицейскими отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Иркутское». Следователями СУ СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу. Таксиста поместили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Кроме того, полицейские проведут проверку службы заказа такси, в котором работал водитель без прав.

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