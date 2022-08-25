МЧС: оптово-розничная база в Усть-Куте загорелась из-за аварийной работы электроприбора Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Спустя несколько часов крупный пожар в здании оптово-розничной базы в Усть-Куте удалось потушить. К работе приступили дознаватели МЧС России. По предварительным данным, в качестве основной версии причины случившегося рассматривается аварийная работа электроприбора, который находился в одном из офисов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Именно по этой причине огонь быстро охватил центральную часть здания и мгновенно распространился по горючему утеплителю каркасного строения, - рассказали в ведомстве. - Ущерб от пожара устанавливается.

Тем временем, прокуратура Усть-Кута поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой сотрудниками МЧС по признакам повреждения имущества по неосторожности. Сумма ущерба устанавливается.

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