Известны адреса, где пройдет отключение света в Иркутске 26 августа Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Плановое отключение света в Иркутске 26 августа пройдут в трех районах: Свердловском Правобережном и Октябрьском. Дольше всего электричества не будет в некоторых домах Правобережного района - до 6 часов, по большинству адресов неудобства продлятся около полчаса. Об этом сообщают в соцсетях компании «Иркутские электросети».

Отключение света в Иркутске 26 августа

- Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу, - отметили в аккаунте компании.

Также жителей районов, где ожидается плановое отключение света в Иркутске 26 августа , предупреждают о том, что возможны корректировки в плане работ. К примеру, из-за погодных условий и при выявлении дефектов энергооборудования.

Отключения света 26 августа в Иркутске плановые.

По некоторым адресам света не будет 6 часов.

Актуальные адреса и сроки отключений.

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