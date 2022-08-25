«Полюс» на юбилей Иркутской области подарил гастроли Театра на Таганке. Фото предоставлено пресс-службой компанией «Полюс».

В столице Прибайкалья начались большие гастроли московского Театра на Таганке. На иркутской сцене пройдут показы спектаклей «Lё Тартюф. Комедия», «Земляничная поляна» и «Вишневый сад. Комедия». Организатором гастролей выступила крупнейшая российская золотодобывающая компания «Полюс», приурочив их к 85-летию Иркутской области.

Как рассказала директор Московского театра на Таганке, заслуженная артистка России Ирина Апексимова, приезд столичной труппы был бы невозможен без поддержки партнеров.

Заслуженная артистка России Ирина Апексимова. Фото предоставлено пресс-службой компанией «Полюс».

- Очень сложно привезти такую махину, как Театр на Таганке, с большой технической группой, с огромным количеством декораций и множеством артистов. На это нужны мужество и, конечно, любовь к делу. Большое спасибо «Полюсу» за поддержку, без которой мы бы не решились на такую авантюру, - отметила Ирина Апексимова.

Комедия Мольера «Lё Тартюф. Комедия». Фото: пресс-служба Театра на Таганке.

Гастроли будут проходить четыре дня, за это время на сцене Иркутского драматического театра им. Охлопкова московские артисты покажут иркутянам три свои постановки - новое прочтение бессмертной комедии Мольера «Lё Тартюф. Комедия», спектакль по киносценарию Ингмара Бергмана «Земляничная поляна» и «Вишневый сад. Комедия» по пьесе Антона Чехова.

Спектакль по киносценарию Ингмара Бергмана «Земляничная поляна». Фото: пресс-служба Театра на Таганке.

- В ноябре прошлого года «Lё Тартюф. Комедия» закрывал организованный «Полюсом» фестиваль «Территория. Красноярск», и это постановка вызвала фурор у местной публики. Мы решили, что этот спектакль должны увидеть также и в Иркутске. Я предложила Ирине Апексимовой провести гастроли в Иркутске, приурочив их к юбилею региона, на что Ирина Викторовна с радостью откликнулась, - рассказала директор департамента по связям с общественностью компании «Полюс» Виктория Васильева.

«Вишневый сад. Комедия» по пьесе Антона Чехова. Фото: пресс-служба Театра на Таганке.

Это не единственный подарок «Полюса» к юбилею Иркутской области, этой весной при поддержке компании в столице Прибайкалья состоялся большой концерт артистов петербургской филармонии «Танцы с контрабасом».