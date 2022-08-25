25-метровый шпиль стелы «Иркутск – город трудовой доблести» установили на Байкальском кольце. Фото: администрация Иркутска

25-метровый шпиль стелы «Иркутск – город трудовой доблести» установили на Байкальском кольце. Для этого задействовали два высотных крана. Работы идут по графику. Также подрядчик сделает возле монумента тротуары, установит скамейки и урны. Территорию засадят цветами и кустарниками. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

– Установка стелы – очень важное, эпохальное даже, событие в истории города Иркутска. На фоне сегодняшних попыток переписать историю, мы в очередной раз доказываем, что мы помним, уважаем и чтим подвиг наших дедушек и бабушек. Наш народ много сделал для того, чтобы победить фашизм. Иркутяне, работая в тылу, внесли значимый вклад в победу. И сегодня мы вместе, всем городом, отдаем дань уважения. Поэтому важно завершить установку стелы в срок, – отметил мэр Иркутска.

Напомним, эскиз и проект монументов одинаковы по всей России. Отличаются только панно, на котором будет изображена история каждого города.

Торжественное открытие стелы планируется в сентябре и будет приурочено к празднованию 85-летия Иркутской области.

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