Погода в Иркутске 26 августа ожидается без осадков Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Погода в Иркутске 26 августа, кажется, налаживается. Сегодня днем после нескольких серых будней снова ярко светит солнце, дождя не будет, а днем будет тепло. Прогнозом делятся синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 26 августа

- Погода в Иркутске 26 августа: переменная облачность, юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с, - говорят метеорологи. – Днем ожидаем до +21…+23 градусов.

Атмосферное давление в столице Приангарья, по данным Яндекса, в норме – составляет 723 миллиметра ртутного столба. Что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 26 августа не радужная – заморозки до -3, ливневые дожди. В западных и северных районах будет сильный ветер дуть – порывы достигнут 15-18 м/с.

Местами по области прогремят грозы, а ливни ожидаются в Тайшетском, Чунском, северо-западных и Катангском районах.

Днем столбики уличных термометров покажут в Приангарье +18…+23, при натекании облаков похолодает до +11…+16.

Такой будет погода в Иркутске 26 августа и по области.

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