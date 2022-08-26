Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе Иркутск-Чита Фото: МВД республики Бурятия

Четыре человека, в том числе и два ребенка, погибли в ДТП в Мухоршибирском районе Бурятии на трассе Иркутск-Чита. Автоавария произошла накануне около 20 часов на 559 километре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Бурятия.

- На трассе столкнулись легковой автомобиль «Honda CR-V» и грузовик, - говорят полицейские. –Четыре человека из «Хонды» - двое взрослые и двое детей – от полученных травм погибли на месте происшествия.

Инспекторы разбираются в подробностях, обстоятельствах и причинах трагедии на трассе Иркутск-Чита. По фотографии видно, что столкновение было лобовым, а удар такой силы - что легковой автомобиль буквально впечатался в грузовик.

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