В Иркутске проходит международный конгресс «Звезды детской хирургии на Байкале» Фото: Олег ЗОЛОТО

Международный конгресс «Звезды детской хирургии на Байкале» продолжает свою работу в Иркутске 26 августа. В областной центр приехали специалисты из городов России, Японии, США и стран Европы. Врачи обсудят вопросы хирургической помощи детям с различной патологией. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Конгресс - это большой праздник науки, который объединил 1200 участников со всех стран мира, нас слушают все континенты. В этом году мы обсуждаем новые технологии роботизированной хирургии в детстве, - рассказал организатор события, главврач Иркутской детской клинической больницы Юрий Козлов.

Как отметил «доктор Юра», Иркутск – единственный город в нашей стране, где есть робот-хирург. Установка появилась в региональном центре не так давно, ее применяют во время сложных операций.

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