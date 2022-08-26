«Ростелеком» в Иркутске подключил к цифровым услугам центр лабораторной диагностики «ЛукаЛаб»

Иркутский центр лабораторной диагностики «ЛукаЛаб» подключил услуги «Ростелекома»: скоростной интернет, «Виртуальную АТС» и «Виртуальный ЦОД». В четыре филиала медицинской компании специалисты оператора провели интернет со скоростью до 100 Мбит/с.

С высокоскоростным доступом в Сеть от «Ростелекома» медики могут передавать большие массивы информации, обмениваться объемными файлами и одновременно работать с облачными сервисами, базами данных, почтой, фото- и видеоконтентом.

В рамках «Виртуальной АТС» клиенту подключили три шестизначных городских номера. Эта облачная услуга позволяет настроить переадресацию вызовов, добавить новых пользователей или в онлайн-режиме проверить статистику по звонкам. В число дополнительных сервисов решения входит возможность установить виджет на сайте своей компании для заказа обратного звонка и интегрировать интернет-телефонию с CRM-системой (программа для управления клиентской базой) для оптимизации бизнес-процессов.

Также заказчик разместил собственную информационную систему на облаке «Ростелекома» благодаря услуге «Виртуальный ЦОД». Теперь у медицинского центра появилась возможность самостоятельно управлять хранением и обработкой данных.

«Наши цифровые сервисы позволяют быстро расширять и масштабировать бизнес-процессы. Пользователям не нужно покупать новое программное обеспечение, “железо” и тратить бюджет на обслуживание — эти задачи мы берем на себя, — сообщил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Бощенко. — Услуги “Ростелекома” можно использовать как по отдельности, так и объединив их в единую экосистему».

Цитата партнера

Подключить сервисы для бизнеса и получить дополнительную информацию можно на сайте https://irkutsk.rt.ru/b2b и по единому бесплатному номеру 8 800 200 30 00.

Справка:

Иркутский филиал ПАО «Ростелеком»— структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Иркутской области.

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования и жилищно-коммунальных услуг.

Решения “Ростелекома” можно использовать по отдельности или объединить в единую экосистему. Услуги предоставляются заказчикам по сервисной модели – у предпринимателей нет необходимости покупать и обслуживать ИТ-оборудование. Эти задачи берет на себя оператор.

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