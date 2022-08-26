ВТБ открыл в Иркутске офис нового формата. Фото предоставлено пресс-службой банка.

ВТБ открыл офис нового формата в Иркутске. Применение «умных технологий» повысит эффективность работы такого отделения на 40% по сравнению со стандартными точками продаж.

В дополнительном офисе «На Декабрьских событий» выделены модули для обслуживания физических лиц, привилегированных клиентов, а также малого и среднего бизнеса.

Пространство организовано таким образом, чтобы обеспечить внимание каждому клиенту и удобный формат на всех этапах обслуживания. В точке продаж нет привычных стоек и столов для сотрудников. Клиент приглашается в одну из локаций для комфортного общения в открытом пространстве, где его встречает работник банка, чтобы предоставить индивидуальную консультацию и экспертную поддержку. Дополнительно оборудованы восемь универсальных переговорных комнат. Инновационный формат обслуживания позволит сократить время ожидания клиента.

Здесь можно воспользоваться всеми продуктами линейки банка ВТБ. Частные клиенты могут получить кредит наличными, открыть вклад или накопительный счет, оформить ипотеку, кредитную или дебетовую карту, вложить средства в страховые и инвестиционные продукты. Предпринимателям доступно открытие расчетного счета, размещение средств на депозите, проведение расчетных операций, заключение договора на обслуживание в рамках зарплатного проекта, а также другие банковские и дополнительные сервисы. Специалисты банка помогут освоить цифровые сервисы, чтобы клиенты в дальнейшем могли выбирать формат управления средствами и общения с банком. Для клиентов среднего и малого бизнеса выделено пространство для персонального обслуживания. Такое зонирование способствует партнерскому общению предпринимателя и эксперта банка для того, чтобы индивидуальные задачи решались в комфортной обстановке.

Применение «умных технологий» повысит эффективность работы такого отделения на 40% по сравнению со стандартными точками продаж. Фото предоставлено пресс-службой банка.

В мультифункциональном отделении оборудован депозитарий с индивидуальными сейфовыми ячейками, где клиенты могут оставить на хранение ценности или важные документы.

В клиентском зале размещен кофе-пойнт и место, где посетителям помогут распечатать необходимые документы.

«Мы продолжаем модернизировать сеть банка в регионе за счет открытия современных мультифункциональных отделений. Это уже второе отделение подобного формата в Иркутске и третье в Иркутской области. Новые офисы ВТБ становятся пространством, где физический и психологический комфорт посетителя выходит на первый план. Клиент может выбрать удобное место на диване, все обслуживание происходит за ноутбуком. При этом каждый получает качественный сервис и профессиональную помощь, ведь сотрудник банка выступает уже в роли финансового консультанта и эксперта», - прокомментировала управляющий ВТБ в Иркутской области-, вице-президент, Александра Макарова.

Офис «На Декабрьских событий» расположен по адресу Иркутск, ул. Декабрьских событий, д. 85. Время работы – будние дни с 9 до 18 часов. Офис оснащен четырьмя банкоматами, три из которых находятся в зоне доступа 24/7.