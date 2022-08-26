За сутки коронавирус подтвердился у 760 жителей Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

26 августа число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Приангарье возросло до 311 139. В минувшие сутки заболели 760 жителей региона. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией на территории Иркутской области.

- Госпитализированы в больницы 682 зараженных, - отмечают в ведомстве. - Это на 10 пациентов больше, чем накануне. При этом справились с болезнью за последние 24 часа 316 человек. За все время выздоровели 300 468 сибиряков.

К сожалению, не обошлось без летальных исходов. От коронавируса за сутки умер 1 пациент, с начала пандемии - 8 721. Другие, не связанные с COVID-19, заболевания отняли жизни у 755 жителей Приангарья. Двое из них скончались 25 августа.

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