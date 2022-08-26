200 тысяч комплектов доз вакцины «Спутник V» поступило в Иркутскую область Фото: Олег ЗОЛОТО

В Иркутскую область поступила очередная партия вакцины от коронавируса. В этот раз прививочные пункты региона получат 200 тысяч комплектов доз «Спутник V». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- Прививочная кампания набирает обороты, - отметил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Алексей Шелехов. - Потребность медицинских организаций в вакцине против новой коронавирусной инфекции возросла. Министерством здравоохранения Иркутской области для обеспечения большей доступности к вакцинации пролонгирован режим работы прививочных кабинетов медицинских организаций.

Напомним, прививочных кабинеты возобновили работу в торговых центрах Иркутска и Ангарска. В городе нефтехимиков медики работают каждый день с 12.00 до 20.00 в «Фестивале» и «Щастье». В областном центре поставить прививку от COVID-19 и гриппа можно в ТЦ «ЯркоМолл» и «Юбилейный». Пациентов здесь принимают ежедневно с 12.00 до 20.00. Также возможно пройти иммунизацию на площади у стадиона «Труд» в выходные с 12.00 до 20.00, а также в МУП «Центральный рынок» с 12.00 до 20.00 (кроме воскресенья).

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