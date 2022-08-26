Актриса из Иркутска Елена Ербакова сыграла главную роль в фильме «Сердце Пармы»

Фото: официальный сайт Государственного русского драматического театра имени Бестужева в Улан-Удэ.

Первую большую роль в кино сыграла актриса Государственного русского драматического театра имени Бестужева в Улан-Удэ Елена Ербакова. Сибирячка стала одной их главных героинь в фильме «Сердце Пармы». Ее партнеры по площадке настоящие звезды отечественного кино, среди которых Федор Бондарчук и Евгений Миронов. А режиссером картины выступил Антон Мегердичев. Российский зритель знает его по картине «Движение вверх».

Что касается распределения ролей, то Елена Ербакова сыграла жену князя Михаила, в исполнении Александра Кузнецова, колдунью Тичерть. Федор Бондарчук снялся в роли великого князя Ивана III. Ну, а Евгений Миронов играет епископа Пермского Иону. Часть съемок фильма пройдет как раз в Пермском крае.

Фильм откроет 22-й Московский международный кинофестиваль. Премьера с участием иркутянки состоится сегодня, 26 августа. В широкий прокат картина выйдет 6 октября, а затем можно будет ожидать и телевизионную премьеру на канале "Россия-1".

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