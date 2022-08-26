Ирина Апексимова на гастролях в Иркутске заявила, что из "Вишневого сада" сделали комедию

Такого "Вишневого сада" вы еще не видели! Фото: Предоставлено пресс-службой театра на Таганке.

- Браво! - наперебой кричали зрители и долго аплодировали после спектакля «Lё Тартюф. Комедия» Московского Театра на Таганке. Никак не хотели отпускать актеров со сцены Иркутского драмтеатра - ведь не каждый день в наш город приезжают столичные актеры! Первый спектакль отыграли накануне, а впереди еще два - «Земляничная поляна» 26 августа и «Вишневый сад. Комедия» 28 августа. Конечно же, случился полный аншлаг - билеты разобрали чуть ли не за месяц.

- В Москве у нас достаточно специфичная сцена, поэтому технический директор заранее выезжал в Иркутск, чтобы подготовить драмтеатр к гастролям. В итоге мы буквально "раздели" столичный театр и привезли все оборудование сюда, - рассказывает директор Театра на Таганке, заслуженная артистка России Ирина Апексимова в эфире программы "Картина недели" на радио "Комсомольская правда" в Иркутске (91.5 FM). - Репертуар подобрали разнообразный. Например, «Lё Тартюф. Комедия» - это новое прочтение Мольера, спектакль-провокация. Зритель уверен, что знает, как все должно происходить на сцене, а мы словно "даем ему по голове", чтобы он отключил мысли и просто смотрел, слушал и наслаждался.

К слову, отзывы иркутян о спектакле именно такие - это фарс, это гротеск, но какой захватывающий и впечатляющий!

И "Тартюф" тоже в новом прочтении. Фото: Предоставлено пресс-службой театра на Таганке.

- Далее, "Земляничная поляна" - это спектакль, который мы создавали по пьесе Ингмара Бергмана, большей частью, для актеров и зрителей старшего поколения. Ведь них так мало драматургии. Получилась черно-белая, стильная постановка, спокойная и в то же время щемящая, - продолжает Ирина Апексимова. - А "Вишневый сад" постарались подать, как комедию. Многие идут на спектакль, чтобы отдохнуть и посмеяться - и мы даем такую возможность. Хотя, признаться честно, не всегда вкусы театра и зрителя совпадают...

Гастроли Театра на Таганке приурочены к 85-летию Иркутской области. Увидеть столичные спектакли сибиряки смогли благодаря крупнейшей в России золотодобывающей компании "Полюс".