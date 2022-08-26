Ребенка-инвалида обеспечили лекарством в Иркутске после вмешательства прокуратуры Фото: Олег ЗОЛОТО

В Иркутске ребенок-инвалид был обеспечен необходимыми лекарственными препаратами благодаря вмешательству прокуратуру. Установлено, что сыну заявителя, страдающим заболеванием головного мозга, по жизненным показаниям врачами назначены противоэпилептические лекарственные препараты. Однако родителям мальчика приходилось приобретать их самостоятельно лекарства. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Прокуратура направила в суд исковое заявление к министерству здравоохранения Иркутской области об обеспечении несовершеннолетнего лекарственными препаратами до их полной отмены и возмещении расходов, понесенных законными представителями на их приобретение в размере около 65 тысяч рублей, - отметили в ведомстве.

Кировский районный суд Иркутска требования удовлетворил. Иркутский областной суд при рассмотрении апелляционной жалобы ответчика также поддержал требования прокуратуры.

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