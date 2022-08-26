"Полюс" продолжает работу над проектом освоения месторождения золота Сухой Лог в Иркутской области

Директор Театра на Таганке, заслуженная артистка РФ Ирина Апексимова и директор по связям с общественностью компании "Полюс" Виктория Васильева выступили в эфире радио "Комсомольская правда" в Иркутске.

"Полюс", крупнейший производитель золота в России, сделал иркутянам и гостям города незабываемый подарок к 85-летию Приангарья - организовал гастроли столичного Театра на Таганке. Вниманию зрителей представляют три ярких, необычных спектакля - "Lё Тартюф. Комедия", "Земляничная поляна" и "Вишневый сад. Комедия".

- Иркутск - город с богатой культурной историей, и такие гастроли - отличная возможность обменяться опытом, - рассказала директор по связям с общественностью компании "Полюс" Виктория Васильева в эфире программы "Картина недели" на радио "Комсомольская правда" в Иркутске (91.5 FM). - Мы считаем, что столичные спектакли должна видеть вся страна. В прошлом году Театр на Таганке представил "Lё Тартюф. Комедия" в завершении «Территории. Красноярск», теперь - у вас. Иркутская область становится все более значимой для "Полюса". Ведь именно здесь мы запустим крупнейшее в мире золоторудное месторождение Сухой Лог".

Она отметила, что никакие внешние факторы этому не помешают. Разве что сроки запуска могут немного отложить, но в целом работа идет по плану.

- Стабильность - признак мастерства, а мы верим, что мы мастера в своем деле, - сказала Виктория Васильева. - Добыча золота продолжается. Мы ищем и находим альтернативные возможности поставки расходных материалов и оборудования, так что перебоев в производстве не будет. Продолжаем следовать и нашей социокультурной миссии, поддерживая в регионах спорт, образование и культуру.

Напомним, что в 2021 году "Полюс" организовал в Приангарье фестиваль современного искусства "Территория. Иркутск" - сибиряки посетили столичные спектакли, выставки, лекции и мастер-классы. И культурное взаимодействие предприятия и региона будет продолжаться.