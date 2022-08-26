Лучшие школы Иркутской области 2022 назвали эксперты Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

ТОП-10 лучших школ Иркутской области 2022 назвали эксперты. Список был составлен на основе данных о количестве выпускников, поступивших в ведущие вузы России. Была обработана информация о 220 тысячах абитуриентах, которые стали и планировали стать студентами первого курса бакалавриата или специалитета. Исследование принадлежит рейтинговому агентству RAEX.

Лучшие школы Иркутской области 2022

Третий год подряд первое и второе и третье места занимают лицей ИГУ и лицей № 3 Иркутска и лицей № 2 имени Янгеля в Ангарске. На четвертой позиции расположился лицей № 2 Братска. Год назад он был на ступень ниже. Замыкает пятерку лидеров центр образования № 47 Иркутска, который попал в ТОП-10 впервые за 3 года.

Места с шестого по десятое эксперты присудили лицею № 1 Братска, лицею № 2 Иркутска, ангарской школе № 10, гимназии № 1 имени Иноземцева в Братске и гимназии № 25 Иркутска.

Так, среди лучших школ Иркутской области 2022 в большинстве оказались учебные заведения столицы Приангарья - это 50% списка.

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