В Иркутске пункт вакцинации в «Сильвермолле» откроют 29 августа Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за роста числа случаев заражения коронавирусом в Иркутске вновь открывают кабинеты иммунизации в торговых центрах. Пункт вакцинации в «Сильвермолле» начнет работать с 29 августа. Сделать прививку от COVID-19 можно с 12:00 до 20:00. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

Пункт вакцинации в «Сильвермолле»

- Ознакомиться с полным списком адресов, где ставят прививку от COVID-19, можно на сайте администрации Иркутска, - отмечают в пресс-службе.

Напомним, в областном центре поставить прививку от COVID-19 и гриппа можно в ТЦ «ЯркоМолл» и «Юбилейный». Пациентов здесь принимают ежедневно с 12.00 до 20.00. Также возможно пройти иммунизацию на площади у стадиона «Труд» в выходные с 12.00 до 20.00, а также в МУП «Центральный рынок» с 12.00 до 20.00 (кроме воскресенья).

К слову, пункт вакцинации в «Сильвермолле» принимает пациентов ежедневно. Записаться на вакцинацию можно через единый портал Государственных услуг или портал пациента «Кврачу38».

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Ознакомиться с полным списком адресов, где ставят прививку от COVID-19, можно на сайте администрации Иркутска по ссылке: https://admirk.ru/projects/element/97606/.