Внутриквартальный проезд у детсада расширят в иркутском микрорайоне Университетский. Фото: администрация Иркутска

Увеличить пропускную способность внутриквартального проезда у детского сада № 164 решили в микрорайоне Университетский. Это будет сделано путем расширения проезжей части. Также по просьбам жителей здесь обустроят тротуар. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- В районе дома № 88 заканчивается ремонт внутриквартального проезда. Однако из-за нарушения сроков выполнения работ к подрядной организации будут применены штрафные санкции, - отметили в администрации.

Напомним, в порядок была приведена объездная Университетский – Первомайский, обустроены парковки и остановки общественного транспорта. Однако теперь по адресу Университетский, 2 рядом с отделением почты и детской спортивной школы № 5 отмечают скопление автомобилей такси. Было принято решение установить дорожный знак, запрещающий здесь парковку такси.

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