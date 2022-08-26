Первая роботизированная молочно-товарная ферма открылась в Иркутской области. Фото: правительство Иркутской области

Первая в регионе полностью роботизированная молочно-товарная ферма открылась в Иркутском районе. Ее построили благодаря областному гранту в 25 млн рублей. Работы начались в прошлом году. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

-Роботизированная ферма даст аграриям новые ориентиры в животноводческой отрасли, позволит познакомиться с новейшими технологиями, - отметил глава Приангарья. - Надеемся, что этот опыт будут перенимать другие сельхозпредприятия, он будет полезен и студентам, которые будут проходить практику и в будущем планируют посвятить себя работе на селе.

На предприятии установлены автоматические системы управления стадом, а также подачи концентрированного корма и дополнительных добавок, необходимых коровам. Система контролирует процесс доения, регистрирует данные по удою. Запланированный объем производства молока на построенной молочной ферме составляет свыше тысячи тонн в год.

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