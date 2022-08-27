До +23 ожидается в Иркутске днем 27 августа
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Погода в Иркутске 27 августа отличная. Небесная канцелярия решила в последние дни лета побаловать сибиряков теплыми выходными. Сегодня в городе воздух днем прогреется до +21…+23. Об этом рассказали синоптики Иркутского Гидрометцентра.
- Погода в Иркутске 27 августа, по нашим данным, ожидается с переменной облачностью и без осадков, - говорят сотрудники регионального Гидрометцентра. – Ветер сегодня дует юго-восточный со скоростью 4-9 м/с.
Атмосферное давление в Иркутске в субботу, по данным Яндекса, в норме – 719 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 27 августа также обещается с переменной облачностью, но в районах пройдут дожди – местами кратковременные, местами – грозы.
Порывы ветра сегодня могут достигать 14 м/с, ветером на западе и севере области до 15-18 м/с. Днем столбики уличных термометров в Приангарье покажут +11…+16 при облачности, но если небо будет чистым, потеплеет до +18…+23.
Также в регионе обещают заморозки 27-29 августа.
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