Заморозки ожидаются в Иркутской области 27-29 августа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Заморозки в Иркутской области 27-29 августа не обещают садоводам и дачникам ничего хорошего. Вообще этот август выдался прохладным не только по ощущениям жителей региона, подтверждают это и метеорологические данные. Температурные показатели первой декады августа были на 1-2 градуса ниже средних многолетних значений.

Заморозки в Иркутской области 27-29 августа

Первые заморозки метеорологи зафиксировали еще 8 числа. Тогда показатели термометров опустились ниже нуля в трех районах Приангарья. После синоптики предупреждали о неблагоприятных погодных условиях 24-26 августа и вот новый прогноз.

- Ожидаем заморозки в Иркутской области 27-29 августа, - говорят сотрудники Иркутского Гидрометцентра. – Местами по области показатели опустят ниже нуля, местами и вовсе до -3.

Огородникам лучше либо приступить к сбору урожая в эти выходные, либо укрывать посадки теплоизоляционным материалам.

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