Расписание двух электричек изменится в Иркутской области 30 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутской области 30 августа изменится расписание двух пригородных поездов. В этот день электрички №6114 «Зима-Кая» и №6103 «Кая-Зима» будут выезжать в путь по другому времени. – позже на 57 и 33 минуты, соответственно. Об этом сообщает Байкальская пригородная пассажирская компания.

- Поезд №6114 «Зима-Кая» отправляться будет в 18.29, - говорят специалисты. – Прибывать на место – в 23.36. Это позже на 57 минут.

А отправление электрички под номером №6103 запланировано в 14.35, прибытие к месту назначения – на станцию Кая ожидается на 66 минут позже обычного – в 20.17. Причина изменения в расписании этих поездов – ремонтные работы. Рабочие обещают управиться с задачами за один день, так что в последующие даты пригородные поезда будут выходить в рейс согласно прежнему расписанию.

Читайте также:

Ограничение парковки под Глазковским мостом введут в Иркутске. Рассказываем подробности (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08