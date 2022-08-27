Владимир Путин поручил проработать создание молодежного кампуса на Байкале Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Подготовить предложение по созданию экологического молодежного кампуса на Байкале правительству страны и Иркутской области поручил президент России Владимир Путин. Об этом стало известно после того, как был опубликован перечень поручений, утвержденный Владимиром Владимировичем по итогам пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени» на сайте Кремля.

- Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Иркутской области, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» представить предложения о создании всероссийского молодежного экологического кампуса «ЭКО.ЦЕХ» в г. Байкальске, - гласит сообщение. - Срок – 1 октября 2022 г.

Ответственными за проработку предложения назначены четверо, в том числе председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Читайте также:

Владимир Путин поддержал идею создания экологического молодежного кампуса в Байкальске. Проект президенту представила министр по молодежной политике Приангарья Маргарита Цыганова (подробности)

74-летняя жительница Иркутской области пять дней блуждала по тайге и спаслась от семьи медведей. Галина Шиленко хотела отыскать потерянный тонометр, а в итоге сама заплутала (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08