Более ста пожарных-десантников из Приангарья тушат пожары в лесах Рязанской области. Фото предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области

Более ста пожарных-десантников из Приангарья тушат лесные пожары в Нижегородской и Рязанской областях. 54 специалиста Иркутской базы авиационной охраны отправились в один регион, еще полсотни и летчик-испытатель – в другой. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- В Нижегородской области наши специалисты помогли, в том числе, локализовать пламя на площади в 6.5 тысяч гектаров, - говорят в правительстве. – В Рязанской области иркутские десантники участвуют в тушении двух лесных пожаров общей площадью 15.5 тысяч гектаров.

В скором времени, и они буду локализованы. В нашем регионе, возгораний на землях лесного фонда нет уже некоторое время.

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