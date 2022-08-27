Подозреваемого в нападении на мужчину в СНТ на Голоустенском тракте задержали Фото: Светлана Макеева

Кадры с избиением мужчины в одном из СНТ по Голоустенскому тракту накануне появились в социальных сетях. Сообщалось, что у потерпевшего сломана челюсть, множественные ушибы и сотрясение мозга. О том, что случилось, КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Оказалось, что мужчина, наносящий удары сибиряку ранее уже был судим. В настоящее время он задержан.

- Мужчина ответит перед законом, как это делал неоднократно, - пояснили в полиции. – Уголовное дело пока не возбуждено. Для этого необходимо заключение судебно-медицинской экспертизы, которая определит, какой вред здоровью причинен. Результат экспертизы будет известен после того, как пострадавший пройдет лечение.

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