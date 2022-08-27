МЧС: дождь с мокрым снегом ожидаются в Иркутской области 27-28 августа

МЧС: дождь с мокрым снегом надвигаются на Иркутскую область Фото: Архив "КП"

Сильные дожди, а также мокрый снег надвигаются на Иркутскую область. Непогода нагрянет в регион уже вечером, 27 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Начнет небесная канцелярия с западных и северо-западных районов. Именно там вечером в субботу усилится ветер до 15-20 м/с и начнутся осадки. Дальше они «двинут» на север и возможно доставят немало неприятностей жителям в ночь на 28 августа, так как из-за сильных дождей вероятны повреждения линий электропередач, перебои и отключение энергоснабжения. Днем бушевать природа будет в Катангском районе.

- Рекомендуем отказаться от поездок на дальние расстояния из-за ухудшения видимости на дорогах, - говорят спасатели. - Также лучше не выходить на туристические маршруты и в акватории водоемов. Силы и средства служб экстренного реагирования находятся в готовности к реагированию на возможные нештатные ситуации.

Также спасатели напоминают, что 28 и 29 августа в Приангарье ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов.

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