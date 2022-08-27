Жительница Иркутска продает игрушечного медведя из СССР за 2 млн рублей. Фото: скриншот с сайта "Авито.ру"

Новое необычное объявление появилось в сети Интернет. За мягкую игрушку «медведь СССР» в Иркутске просят круглую сумму – два миллиона рублей. Информация об этом опубликована на сайте «Авито».

- Милый, добрый медвежонок. Принесет вам большую радость от воспоминаний из детства. Такого точно больше не будет. Он из светлого прошлого, - считает автор объявления.

При этом в строке «состояние», иркутянка честно указывает «б/у». Напомним, что это не единственное предложение о продаже мягких игрушек. Так, в Иркутске уже продают слона из IKEA за 1.8 миллиона рублей и несколько десятков акул по цене до 2 миллионов. Впрочем, может быть, их там уже и меньше. Ведь товар нынче дефицитный, сами владельцы называют эти игрушки «уникальными», «раритетными».

Читайте также:

Выставка картин Русского музея «Бубновый валет» открыта в Иркутске с 25 августа. Посмотреть произведения художников можно в Галерее сибирского искусства на Карла Маркса (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08