Врачебную амбулаторию построили в селе Смоленщина Иркутской области. Фото: министерство здравоохранения Иркутской области

В Приангарье построили врачебную амбулаторию в селе Смоленщина. Ее строительство началось в апреле. Меньше, чем за четыре месяца медицинское учреждение готово. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области.

- В Смоленщине проживает пять тысяч человек, - поделились в региональном минздраве. – В амбулатории вести прием будет стоматолог, гинеколог, терапевт и педиатр.

Напомним, что в области до конца года возведут в общей сложности 26 фельдшерско-акушерских пунктов. Накануне сообщалось об открытии ФАПов в Иркутском и Шелеховском районах. Пункты появились в поселке Чистые Ключи и деревнях Столбова и Егоровщина.

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