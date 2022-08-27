Семь детских школ искусств ремонтируют в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приангарье в настоящее время капитально ремонтируют семь детских школ искусств. Средства на это выделены из федерального бюджета в рамках проекта «Культура». На ремонт потратят больше 58 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Ремонтируемые учреждения находятся в городе Усть-Илимске, а также в районах региона - Слюдянском, Осинском, Усольском, Тайшетском, Усть-Кутском, - говорят региональные власти.

Например, в Слюдянском районе ремонт практически закончен. Там приводят в порядок два корпуса и один из них уже готов к работе с ребятами.

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