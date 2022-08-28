В Братске после укола врача "Скорой" погибла 22-летняя беременная женщина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Братске возбуждено уголовное дело по факту гибели беременной женщины. Поскольку она умерла во время работы бригады "Скорой", расследование дела идет по статье за причинение смерти по неосторожности, связанной с профессиональной деятельностью врачей. Однако, можно ли было ее спасти и связано ли это с поставленным ей уколом, предстоит выяснить следствию. Об обстоятельствах трагедии рассказывают в СУ СК России по Иркутской области.

- По версии следствия, 23 августа в Братске беременной 22-летней женщине в связи с ее жалобами на повышение температуры тела и затрудненное дыхание, вызвали бригаду скорой помощи, - уточняют в СК. - Врачи, осмотрев больную, ввели ей внутривенно препарат, после чего она потеряла сознание.

Бригада начала срочную реанимацию. Но это не помогло. Беременную спасти не удалось.

Сейчас следствие проводит выяснение всех деталей трагедии. У нее в квартире, где все и случилось, изъята медицинская карта погибшей, карта вызова скорой, требование о выданных лекарственных препаратах, аудиозаписи вызовов. Проходят судебно-медицинские экспертизы, идут допросы очевидцев.