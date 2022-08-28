СК: следователи начали проверку по факту ДТП с участием автобуса Усть-Кут- Иркутск. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Следователи СК начали доследственную проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса, который направлялся из Усть-Кута в Иркутск. Авария произошла около 4 часов утра 28 августа на федеральной трассе Р-255 «Сибирь», на 1723 км, около поселка Кутулик. Подробности сообщают в СУ СК по Иркутской области.

-Автобус съехал с дороги и опрокинулся, в результате чего за медицинской помощью обратились 7 человек, в том числе 17-летний подросток, -напоминают обстоятельства ДТП в СК. - По данному факту Заларинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки.

Проверка идет на предмет нарушений, предусмотренных УК за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Чтобы оценить ситуацию, следователи восстановят все детали, предшествующие аварии. Будут изучены документы, проведена судебно-медицинская экспертиза, которая определит, насколько тяжелый ущерб здоровью получили пассажиры. По результатам совокупности этих данных и будет принято решение.