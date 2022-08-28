Еще 818 случаев коронавируса зарегистрировано в Иркутской области на 28 августа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативная информация по коронавирусу на 28 августа 2022. За прошедшие сутки подтверждено 818 новых случаев инфицирования. А общее число заражений с начала пандемии составило 312 663 (+818). Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

-Уже 739 пациентов находится на лечении в больницах, за сутки это число выросло на 56, - сообщает оперштаб о росте числа госпитализаций.

Радует, что многим удается достаточно быстро победить вирус. За минувшие сутки выписан с отрицательным тестом ПЦР 491 человек.

Однако минздрав постоянно напоминает о том, что болезнь коварна и в людных местах в помещении, особенно в поликлиниках, стоит носить маски. За сутки умер один заболевший и общее число жертв коронавируса в регионе составило 8722. Еще одного пациента не смогли спасти - он также умер, от сопутствующих заболеваний.