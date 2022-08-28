Сотрудника ГИБДД задержали за взятку в Иркутской области. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Иркутской области сотрудник полиции задержан за взятку, которую ему дал водитель, задержанный без прав. Дело возбуждено по соответствующей статье. Подробности сообщают в СУ СК РФ по Иркутской области.

- По версии следствия, в июне этого года инспектор ДПС по Нижнеилимскому району остановил на одной из улиц поселка Новая Игирма водителя, не имевшего права управления транспортным средством, - уточняют в ведомстве.

Дальше, как следует из материалов дела, решили "разойтись миром". И нарушитель передал сотруднику полиции взятку в размере 10 000 рублей.

Мздоимца задержали, суд отправил его под стражу. Между тем, следствие выяснило, что он имеет отношение еще к четырем случаям взяточничества. Ему предстоит ответить по совокупности за пять таких эпизодов. Если в суде обвинения будут доказаны, то его ждет достаточно серьезное наказание.