Игорь Кобзев рассказал о здоровье пассажиров перевернувшегося автобуса Усть-Кут-Иркутск. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Глава Иркутской области взял под контроль ситуацию с аварией пассажирского автобуса в Усть-Кут - Иркутск, который опрокинулся в кювет в четыре часа утра под Кутуликом. Игорь Кобзев рассказал о самочувствии пассажиров и помощи пострадавшим в аварии автобуса Усть-Кут-Иркутск 28 августа.

Авария автобуса Усть-Кут-Иркутск 28 августа

- Из 40 пассажиров, по уточненным данным, 5 пострадали, в том числе 1 - несовершеннолетний, - отметил глава региона.- Всем провели необходимые обследования, в том числе на компьютерном томографе.

Травмы есть, у всех разные. Так, в частности, отмечено, что доктора диагностировали перелом ключицы, ушибы грудной клетки, позвоночника и мягких тканей. Обследование проводили квалифицированные узкие специалисты - травматолог и нейрохирург. После осмотра пострадавших отпустили по домам - в лечении в условиях стационара они не нуждаются. Однако за здоровьем каждого пострадавшего в аварии автобуса Усть-Кут-Иркутск будут наблюдать врачи поликлиник города, к которым они прикреплены.

Уже известно, что прокуратура проводит проверку, а СК возбудил уголовное дело по факту

выполнения работ или оказанию услуг не отвечающих требованиям безопасности. На этом настоял глава СК Александр Бастрыкин, дело об аварии автобуса Усть-Кут-Иркутск 28 августа передано под контроль следователей центрального аппарата СК.