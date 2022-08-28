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Общество28 августа 2022 12:39

Когда в Иркутск ненадолго вернется летнее тепло, рассказали в Гидрометцентре

В МЧС предупредили о сильных дождях и заморозках на севере Иркутской области 29 августа
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Когда в Иркутск ненадолго вернется летнее тепло, рассказали в Гидрометцентре.

Когда в Иркутск ненадолго вернется летнее тепло, рассказали в Гидрометцентре.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 августа днем в западных и северных районах местами ожидаются сильные осадки, преимущественно дожди, усилится ветер - до 18-23 м/с. А местами по области ожидаются уже и заморозки 0...-3. Об этом, основываясь на прогнозе синоптиков, предупредили в ГУ МЧС региона.

А что в Иркутске?

- В городе переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью +5 ...+7, днем +17...+19, - отмечают в иркутском гидрометцентре.

Важное замечание - промозглый северо-западный ветер, приносящий холод, днем сменится на теплый юго-восточный. А это, между прочим, явный признак к перемене сырой и зябкой погоды. Правда, не сразу. По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, погода точно сменится к теплу к среде, 31 августа. И этот день уже будет вполне теплым, до +22. А 1 сентября и до +25. Последующие пару дней до выходных тоже будет довольно тепло, но могут начаться дожди.