Когда в Иркутск ненадолго вернется летнее тепло, рассказали в Гидрометцентре. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 августа днем в западных и северных районах местами ожидаются сильные осадки, преимущественно дожди, усилится ветер - до 18-23 м/с. А местами по области ожидаются уже и заморозки 0...-3. Об этом, основываясь на прогнозе синоптиков, предупредили в ГУ МЧС региона.

А что в Иркутске?

- В городе переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью +5 ...+7, днем +17...+19, - отмечают в иркутском гидрометцентре.

Важное замечание - промозглый северо-западный ветер, приносящий холод, днем сменится на теплый юго-восточный. А это, между прочим, явный признак к перемене сырой и зябкой погоды. Правда, не сразу. По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, погода точно сменится к теплу к среде, 31 августа. И этот день уже будет вполне теплым, до +22. А 1 сентября и до +25. Последующие пару дней до выходных тоже будет довольно тепло, но могут начаться дожди.