До +18 ожидается в Иркутске 29 августа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 29 августа не будет жаркой, но по ощущениям пока и не осенней (разве что с утра). Днем в областном центре синоптики обещают сегодня до +18 градусов. Прогнозом поделился Иркутский Гидрометцентр.

Погода в Иркутске 29 августа

- Погода в Иркутске 29 августа ожидается с переменной облачностью и без осадков, - говорят метеорологи. - В городе дует юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с, температурные показатели, правда, ждем до +18.

Атмосферное давление в столице Приангарья, по данным Яндекса, в норме – составляет 726 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 29 августа будет дождливой. Кратковременные осадки выпадут в Чунском, Тайшетском, северо-западных и Катангском районах, местами прольются сильные дожди.

Порывы ветра в муниципалитетах будут достигать 14 м/с, а в западных и северных районах местами и вовсе до 18-23 м/с. Столбики уличных термометров по области в понедельник покажут от +13 до +18, но если небо затянут облака, похолодает до +6…+11.

И сегодня, по данным синоптиков, еще один день заморозков.

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