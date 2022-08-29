ФОК площадью 1759 квадратных метров строят в Усолье-Сибирском Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе Усолье-Сибирское в середине августа приступили к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса площадью 1759 квадратных метров. В нем будут заниматься футболом, волейболом, теннисом и другими видами спорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Конечно, там будут установлены и душевые, оборудованы раздевалки, в одном из залов разместят тренажеры.

- Строительство завершится в следующем году, - говорят региональные власти. – Стоимость объекта 223 млн рублей, деньги выделены в рамках областной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Кстати, эта же программа позволила провести в этом году капительный ремонт в ДЮСШ № 1 также в Усолье. Он еще не закончен, еще необходимо установить половину витражей и завершить работы по отоплению школы, покрасить фасад.

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