1 человек погиб, 24 пострадали в ДТП на дорогах Иркутска и района за неделю Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Госавтоинспекция Иркутска вновь подвела итоги по числу ДТП, случившихся на дорогах областного центра и района. С 22 по 28 августа было зарегистрировано 22 аварии. В них пострадали 19 взрослых и 5 детей. Еще один сибиряк погиб, переходя дорогу в неположенном месте на улице Рабочего Штаба в Иркутске. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

- Всего было зарегистрировано: 11 наездов на пешеходов, 7 столкновений транспортных средства, 1 наезд на велосипедиста, 2 наезда на препятствие, 1 падение пассажира, - уточняют в Госавтоинспекции Иркутска.

Водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными на дорогах. Берегите себя и окружающих!

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