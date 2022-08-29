СК возбудил уголовное дело из-за ДТП с перевернувшимся автобусом в Аларском районе. Фото: СУ СКР по Иркутской области

По поручению председателя Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором 28 августа пострадали 7 пассажиров рейсового автобуса Усть-Кут-Иркутск. Следователи проведут расследование по признакам преступления по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

- По версии следствия, около 4 часов утра 28 августа на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» 1723 км около поселка Кутулик Аларского района Иркутской области произошел съезд рейсового автобуса с автодороги и дальнейшее его опрокидывание, в результате чего за медицинской помощью обратились 7 человек, в том числе 17-летний подросток, - рассказали в ведомстве.

По предварительной информации, водитель автобуса не увидел предупредительных знаков о проведении дорожных работ, съехал с проезжей части в кювет, где машина перевернулась.

Специалисты изъяли для изучения необходимую документацию. Также будут проведены судебно-медицинские экспертизы, которые помогут определить тяжесть вреда здоровью пассажиров, допрашиваются свидетели и потерпевшие.

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