Саженцы липы начали высаживать на улице Карла Маркса в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

На улице Карла Маркса приступили к озеленению. На участке от улицы Ленина до бульвара Гагарина в бетонные клумбы высадили первые саженцы липы. Согласно проекту благоустройства, всего здесь появятся больше 130 деревьев, а также газон. По условиям контракта работы должны завершить в сентябре. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

Напомним, ремонт главного проспекта города начался в апреле. На участке было запланировано устройство инженерных сетей, замена покрытия, обновление лестниц, установка уличного освещения, выставочных стендов с подсветкой, скамеек и урн. Проектом предусмотрено мощение плиткой из натурального гранита с горизонтальными бордюрами, расположенными в одной плоскости с тротуаром. Для маломобильных групп населения обустроят пандусы.

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