Великий чайный путь возрождают для туристов в Бурятии. Фото: министерство туризма республики Бурятии

В предстоящие выходные, 3 и 4 сентября, жителей Бурятии приглашают принять участие в туристическом форуме с романтическим названием «Полет чайного листа: Удунга - путь к Байкалу». Его маршрут лежит через Великий чайный путь. Об этом в социальных сетях сообщет министр туризма республики Алдар Доржиев.

- Удунгинский тракт сыграл особую роль в развитии Великого чайного пути, - отмечает глава минтуризма Бурятии. - Если посмотреть на карту, то это самый прямой путь от старинной Кяхты до Байкала. Этот маршрут пролегает через ставку бурятского тайши у села Селендума, далее через живописный Хамар-Дабан и выходит к Байкалу у станции Мысовой.

Гостей форума ждет насыщенная интерактивная программа. Туристам проведут мастер-классы чайных церемоний и дегустации новых рецептов. Также в тур включены сплавы по реке Селенга, открытие «Казачьей усадьбы», игры в шагай наадан, треккинг по обустроенной тропе и т. д.

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